Covid | Viganò al vetriolo | “Case farmaceutiche | politici e media complici di protocollo criminale”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – Non ha mai peli sulla lingua Monsignor Carlo Maria, ora più che mai nel tempo pandemico. Tempo che a detta di molti preannuncia il Grande Reset, quell’azzeramento radicale di tutte le nostre coordinate politiche, sociali ed economiche che le élite globaliste intendono declinare a loro favore. Tra una bordata contro l’insediamento di Draghi a Palazzo Chigi e una lettera a Trump di denuncia degli orrori di mondialismo e deep state, l’ex nunzio apostolico ritorna con una missiva pubblicata qualche giorno fa su blog del vaticanista Marco Tosatti. In essa si scaglia contro chi, ipnotizzato «dall’indottrinamentotico, si ostina a considerare una grave influenza stagionale come un flagello pandemico, inefficaci le cure conosciute e miracolosi i cosiddetti vaccini dichiaratamente inutili e dannosi».contro le ...