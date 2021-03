Covid Veneto | Zaia | “Oggi 728 contagi” Dati 29 marzo

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 728 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 29, illustrati dal presidente della regione Lucanel consueto punto stampa. Si registrano altri 10 morti, un dato che porta a 10.538 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.419 tamponi, l’indice di positività è al 5,86%. Dall’inizio della pandemia di19 sono risultate positive al virus 379.391 persone, mentre attualmente i positivi sono 39.644. Di questi, 2.176 sono pazienti ricoverati in ospedale (+59 da ieri): 1.881 in area non critica (+49) e 295 in terapia intensiva (+10). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Con più la zona gialla rinviata a fine aprile e con mezza Italia in zona rossa, dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna alle Marche, ... dopo 6 mesi Le notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di lunedì 29 marzo 2021. Oggi 1.021 contagi in Toscana, 728 in Veneto, 232 nelle Marche, 35 in Alto Adige.