Covid, trasmissione ridotta dai vaccinati: reinfezione rara per almeno 5 - 7 mesi. Lo studio dell'Ecdc (Di lunedì 29 marzo 2021) La '' da è 'piuttosto rara' per cinque - sette mesi e 'le prime indicazioni' sono 'che il rischio di trasmissione sembra essere ridotto in coloro che sono vaccinati' . Lo scrive il Centro europeo per ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) La '' da è 'piuttosto' per cinque - settee 'le prime indicazioni' sono 'che il rischio disembra essere ridotto in coloro che sono' . Lo scrive il Centro europeo per ...

Advertising

Corriere : Lo studio: i vaccini Pfizer e Moderna riducono del 90 per cento la trasmissione del virus - TgLa7 : La #trasmissione del virus del #Covid-19 all'uomo da un #animale intermediario è un'ipotesi da 'probabile a molto p… - domasibarita : RT @Corriere: Lo studio: i vaccini Pfizer e Moderna riducono del 90 per cento la trasmissione del virus - genovesergio76 : RT @Corriere: Lo studio: i vaccini Pfizer e Moderna riducono del 90 per cento la trasmissione del virus - italiaserait : Covid, “rischio trasmissione virus è ridotto nei vaccinati” -