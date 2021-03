Covid Toscana, oggi 1.021 contagi: bollettino 29 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 1.021 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 29 marzo, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.021 su 12.087 test di cui 10.323 tamponi molecolari e 1.764 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,45% (18,5% sulle prime diagnosi)”, scrive, aggiungendo che “continuano a ritmo serrato le vaccinazioni in Toscana per età e persone estremamente vulnerabili. Da oggi sono attivi i nuovi grandi punti vaccinali a Livorno al Modigliani Forum e a Carrara presso il Carrara Fiere”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 1.021 ida coronavirus in, 29, secondo i dati deldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati insono 1.021 su 12.087 test di cui 10.323 tamponi molecolari e 1.764 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,45% (18,5% sulle prime diagnosi)”, scrive, aggiungendo che “continuano a ritmo serrato le vaccinazioni inper età e persone estremamente vulnerabili. Dasono attivi i nuovi grandi punti vaccinali a Livorno al Modigliani Forum e a Carrara presso il Carrara Fiere”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

