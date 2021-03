Covid: Termini Imerese, 74 persone in quarantena e 41 positivi (Di lunedì 29 marzo 2021) Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – A Termini Imerese (Palermo) sono 74 le persone in quarantena, i positivi sono 41 di cui 3 ricoverati in ospedale e i sospetti positivi sono 52. I pazienti guariti sono 686 e 35 i pazienti deceduti. A darne notizia è la sindaca di Termini, Maria Terranova. “Raccomando il rispetto delle norme precauzionali, il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”dice. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – A(Palermo) sono 74 lein, isono 41 di cui 3 ricoverati in ospedale e i sospettisono 52. I pazienti guariti sono 686 e 35 i pazienti deceduti. A darne notizia è la sindaca di, Maria Terranova. “Raccomando il rispetto delle norme precauzionali, il distanziamento sociale e l’utilizzo dei disdi protezione individuale”dice. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Termini Imerese, 74 persone in quarantena e 41 positivi... - giovannasantam6 : Capisco che la faccia sentire bene dare del no covid a caso alla gente che manco conosce.. se poi non comprende che… - QuagliaAle : RT @VolaMalpensa: Chiudendo Linate almeno per i primi anni di traffico post covid si risolverebbe qualche problema anche per Alitalia, sia… -