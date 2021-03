Covid, Speranza: “Lavoriamo per Green pass in estate”. In arrivo il vaccino Johnson&Johnson (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta questa mattina, in videoconferenza, la riunione del G7 dei ministri della Salute. Al centro del confronto la sanità digitale e il certificato vaccinale, sia a livello europeo, che su scala globale. Il ministro Speranza, intervenendo ha dichiarato: “Bisogna accelerare la discussione sul ‘Green pass’ per arrivare ad una soluzione prima dell’estate, in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza”. Nel frattempo è stata resa nota la data di arrivo in Italia del vaccino Johnson&Johnson. Il siero a stelle e strisce sarà nel nostro Paese a partire dal prossimo dal 16 aprile. Una buona notizia per provare a dare un’accelerata alla campagna vaccinale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta questa mattina, in videoconferenza, la riunione del G7 dei ministri della Salute. Al centro del confronto la sanità digitale e il certificato vaccinale, sia a livello europeo, che su scala globale. Il ministro, intervenendo ha dichiarato: “Bisogna accelerare la discussione sul ‘’ per arrivare ad una soluzione prima dell’, in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza”. Nel frattempo è stata resa nota la data diin Italia delJohnson&Johnson. Il siero a stelle e strisce sarà nel nostro Paese a partire dal prossimo dal 16 aprile. Una buona notizia per provare a dare un’accelerata alla campagna vaccinale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

