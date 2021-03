Covid, Speranza al G7 “Lavoriamo per il Green Pass in estate” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina, in videoconferenza, la riunione del G7 dei ministri della Salute. Al centro del confronto la sanità digitale e il certificato vaccinale, sia a livello europeo, che su scala globale. “Bisogna accelerare la discussione sul ‘Green Pass’ per arrivare a una soluzione prima dell’estate, in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza”, ha detto nel suo intervento il ministro della Salute Roberto Speranza.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina, in videoconferenza, la riunione del G7 dei ministri della Salute. Al centro del confronto la sanità digitale e il certificato vaccinale, sia a livello europeo, che su scala globale. “Bisogna accelerare la discussione sul ‘’ per arrivare a una soluzione prima dell’, in modo da permettere la mobilità in maggiore sicurezza”, ha detto nel suo intervento il ministro della Salute Roberto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - borghi_claudio : Ecco i dati sui positivi covid. il picco si è avuto il 14 marzo, prima del decreto zone rosse che quindi non serviv… - RoccaRemo : RT @lucianonobili: Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltare nei… - mipiace17 : RT @antonio_bordin: Gli anticorpi monoclonali funzionano benissimo, anzi così bene da rendere evidente che #vaccino e #lockdown non servono… -