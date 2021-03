Covid: sindaco Caltanissetta chiede prolungamento zona rossa (Di lunedì 29 marzo 2021) Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha chiesto al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci il prolungamento della zona rossa in città. La zona rossa istituita da Musumeci e dall’assessore Razza scade domani, 30 marzo. Ma “alla luce dei dati attuali”, dice il sindaco “con un indice di percentuale pari allo 0,36 per cento e una incidenza dei contagi superiore allo 0,25 per cento” e visto che “non si riscontra alcuna diminuzione dell’indice di contagiosità e c’è un contagio progressivo” si chiede la proroga della zona rossa. Intanto il sindaco con una ordinanza ha stabilito che fino al 6 aprile è vietata “ogni forma di stazionamento” ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – IldiRoberto Gambino ha chiesto al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci ildellain città. Laistituita da Musumeci e dall’assessore Razza scade domani, 30 marzo. Ma “alla luce dei dati attuali”, dice il“con un indice di percentuale pari allo 0,36 per cento e una incidenza dei contagi superiore allo 0,25 per cento” e visto che “non si riscontra alcuna diminuzione dell’indice di contagiosità e c’è un contagio progressivo” sila proroga della. Intanto ilcon una ordinanza ha stabilito che fino al 6 aprile è vietata “ogni forma di stazionamento” ...

