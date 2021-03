Covid Sicilia, oggi 799 contagi e 24 morti: bollettino 29 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 799 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo il bollettino di oggi 29 marzo, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 24 morti, che portano a 4.607 le vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 799 i nuovida coronavirus in, secondo ildi29, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 24, che portano a 4.607 le vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Open_gol : La vicenda incredibile di un 70enne calabrese malato di Parklinson che dovrebbe fare 400 km per ricevere la prima d… - ladyonorato : Anche in Sicilia, appena ripartita da pochi giorni la campagna vaccinale con le file per accaparrarsi la dose, ecco… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Covid Sicilia, 799 nuovi positivi: 15 Ragusa - quotidianodirg : Covid Sicilia, 799 nuovi positivi: 15 Ragusa - italiaserait : Covid Sicilia, oggi 799 contagi e 24 morti: bollettino 29 marzo -