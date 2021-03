Covid Sardegna | oggi 164 contagi e 3 morti | bollettino

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 164 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 29 marzo. Registrati inoltre altri 3. 44.854 i casi di positività al-19 complessivamente accertati nella regione dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 983.595 tamponi, per un incremento complessivo di 9.725 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 1,6%. 1.229 in tutto i decessi dall’inizio della pandemia. Sono invece 200 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 31 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.747. I guariti sono complessivamente 29.461 (+88), mentre le persone dichiarate guarite ...