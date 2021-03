Covid | Renzi | ‘strada ancora impervia per ritardi mesi scorsi ma con vaccini luce in fondo a tunnel’

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Si vede unainal tunnel, rappresentata dai, ma la strada è, anche per idei, come ha evidenziato Mario Draghi intervenendo in Senato”. Lo scrive Matteonella sua Enews. L'articolo CalcioWeb.

Il 24 marzo Renzi è tornato a parlare di bin Salman: 'Non ci sono certezze sul fatto che il principe ereditario abbia ordinato l'omicidio di Khashoggi... allora perché era partito dopo che si era saputo che la sua segretaria era risultata positiva al Covid', ... Perché ormai è deciso che io faccio notizia solo se parlo di Arabia, Senegal, Bahrein: quando propongo idee sull'Italia scatta il silenziatore. "Sui giornali troverete paginate intere sui miei viaggi ..."