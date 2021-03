Covid | registrato in Russia lo Sputnik Light | è monodose**

(Di lunedì 29 marzo 2021) Mosca, 29 mar. (Adnkronos) – E’ statoin, dal ministero della Salute, il vaccino contro il covid, rende noto l’agenzia Tass citando l’inserimento del farmaco nel registro ufficiale di quelli autorizzati.consiste in una sola dose delloed è destinata a tamponare le carenze di vaccini a disposizione. La copertura assicurata da una sola dose del vaccino, aveva detto il Presidente Putin, è dell’85 per cento. E il direttore dell’Istituto Gamaleya, Aleksandr Gintsburg, aveva detto che la protezione dura intorno ai 3-4 mesi. L'articolo CalcioWeb.

Il vaccino contro il coronavirus Sputnik Light è stato registrato dal ministero della Sanità russo, come risulta da un comunicato stampa pubblicato sul sito web del registro statale dei medicinali. Lo riporta la Tass. Lo Sputnik Light è simile al '...