Covid | presidente Tribunale Pescara | “Toghe vaccinate su invito autorità sanitaria”

"Noi, Tribunale e procura, ci siamo esclusivamente limitati a prendere atto del fatto che ci hanno convocati e siamo andati a fare il vaccino. E' arrivata la disposizione per fare il vaccino e io, come capo dell'ufficio, ho garantito l'organizzazione interna per farlo. Tutto qui. Ma è bene chiarire che a vaccinarsi non sono stati solo i magistrati, ma tutto il personale del Tribunale e della procura, oltre ai giudici di pace". A dirlo all'AdnKronos è Angelo Mariano Bozza, presidente del Tribunale di Pescara, a proposito delle vaccinazioni cui si sono sottoposti i magistrati in Abruzzo a seguito della Dgr approvata dalla Regione relativa al "programma regionale per la campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2 Covid-19", che inserisce fra le categorie da vaccinare anche "Forze Armate".

