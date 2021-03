Covid | presidente Assoturismo | ‘grave vacanze Pasqua estero e no in Italia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar. (Adnkronos) – “Le ultime decisioni di bloccare tutto non ci aiutano, soprattutto considerando che persi può andare all’per lema non ci si può spostare tra Regioni in Italia. Non è certo un messaggio positivo che diamo all’perché chi decide di venire in ferie in Italia così ha l’immagine di un Paese che è ancora alle prese con la pandemia e che è ben lontana dall’uscirne, specie se messa in confronto con altre nazioni, come la Germania”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio Messina,di.“Questo per noi è grave – sottolinea -. Se vanno avanti con i vaccini speriamo che per settembre arrivino le prenotazioni da Paesi come gli Usa, però se poi i turisti arrivano e trovano siti archeologici, musei e teatri chiusi, cosa vengono ...