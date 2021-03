Covid, possibili allentamenti delle misure dopo la metà di aprile: tutto dipenderà dai dati (Di lunedì 29 marzo 2021) Mercoledì il governo Draghi porterà in Consiglio dei ministri il nuovo decreto anti Covid che dovrebbe entrare in vigore dal 7 aprile, e che stabilirà la proroga delle restrizioni per evitare una nuova risalita dei contagi. Niente allentamenti delle misure dunque, almeno per il momento: il provvedimento sospenderà ulteriormente la zona gialla lasciando tutta l’Italia rossa o arancione anche dopo la Pasqua, e dovrebbe restare in vigore fino alla fine del mese. Saranno prorogati anche il coprifuoco e il divieto di spostamento tra Regioni. L’unico spiraglio sarà quello offerto alla scuola, per la quale è previsto il rientro in classe degli alunni fino alla prima media nelle zone rosse e fino alla terza media, con il 50 per cento in presenza alle superiori, in fascia ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) Mercoledì il governo Draghi porterà in Consiglio dei ministri il nuovo decreto antiche dovrebbe entrare in vigore dal 7, e che stabilirà la prorogarestrizioni per evitare una nuova risalita dei contagi. Nientedunque, almeno per il momento: il provvedimento sospenderà ulteriormente la zona gialla lasciando tutta l’Italia rossa o arancione anchela Pasqua, e dovrebbe restare in vigore fino alla fine del mese. Saranno prorogati anche il coprifuoco e il divieto di spostamento tra Regioni. L’unico spiraglio sarà quello offerto alla scuola, per la quale è previsto il rientro in classe degli alunni fino alla prima media nelle zone rosse e fino alla terza media, con il 50 per cento in presenza alle superiori, in fascia ...

