Covid | oggi 12 916 casi e 417 morti | il bollettino del 29 marzo 2021

Covid Italia, bollettino oggi 29 marzo 2021: morti, contagi, guariti In Italia oggi, domenica 28 marzo 2021, si registrano 12.916 nuovi casi di Covid-19 e 417 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. I dati si basano su 156.692 tamponi effettuati.

