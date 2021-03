Covid, nel Sannio record di vittime ma la crescita rallenta. Vaccini: superata quota 50mila (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn primo, timido, segnale incoraggiante. Nell’ultima settimana è sceso al 10,38% il tasso di positività nel Sannio. Sono stati 476, sui 4586 tamponi effettuati, infatti, i nuovi contagi accertati dall’Asl, nove in meno rispetto al periodo 15/21 marzo quando però erano state testate 4291 persone (11,30% il tasso di positività). L’attesa ora è per i numeri dei prossimi 7 giorni, nell’auspicio che possa arrivare una conferma di questa prima lieve inversione di tendenza. La settimana appena trascorsa, però, sarà ricordata per le molte vittime, ben 14 (6 soltanto nella giornata di ieri), mai così tante dall’inizio dell’anno. Il dato dei decessi influisce anche sui numeri del San Pio dove – per la prima volta a marzo – è sceso il numero dei pazienti ricoverati: oggi sono 75 (60 i sanniti) le persone in cura presso il principale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn primo, timido, segnale incoraggiante. Nell’ultima settimana è sceso al 10,38% il tasso di positività nel. Sono stati 476, sui 4586 tamponi effettuati, infatti, i nuovi contagi accertati dall’Asl, nove in meno rispetto al periodo 15/21 marzo quando però erano state testate 4291 persone (11,30% il tasso di positività). L’attesa ora è per i numeri dei prossimi 7 giorni, nell’auspicio che possa arrivare una conferma di questa prima lieve inversione di tendenza. La settimana appena trascorsa, però, sarà ricordata per le molte, ben 14 (6 soltanto nella giornata di ieri), mai così tante dall’inizio dell’anno. Il dato dei decessi influisce anche sui numeri del San Pio dove – per la prima volta a marzo – è sceso il numero dei pazienti ricoverati: oggi sono 75 (60 i sanniti) le persone in cura presso il principale ...

