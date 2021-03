Covid, nel Lazio 1.000 farmacie pronte a somministrare vaccino da fine aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Sono circa mille, su 1.800, le farmacie del Lazio che hanno dato la loro pre-adesione alla campagna vaccinale“. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. Nel pomeriggio ci sarà un incontro in Regione Lazio per trovare un’intesa operativa sul protocollo che il ministero della Salute sta mettendo a punto insieme ai vertici nazionali di Federfarma. “L’obiettivo è organizzarci sulle modalità di distribuzione e di prenotazione- ha spiegato Cicconetti- in modo di arrivare pronti a fine aprile, quando è previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson & Johnson”. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Sono circa mille, su 1.800, le farmacie del Lazio che hanno dato la loro pre-adesione alla campagna vaccinale“. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. Nel pomeriggio ci sarà un incontro in Regione Lazio per trovare un’intesa operativa sul protocollo che il ministero della Salute sta mettendo a punto insieme ai vertici nazionali di Federfarma. “L’obiettivo è organizzarci sulle modalità di distribuzione e di prenotazione- ha spiegato Cicconetti- in modo di arrivare pronti a fine aprile, quando è previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson & Johnson”.

