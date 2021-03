Covid, muore in ospedale maresciallo dell’Arma in servizio nel Casertano (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ morto all’ospedale Cotugno di Napoli, per complicazioni legate al Covid, il maresciallo dei carabinieri Baldassarre Nero, 49 anni, comandante della stazione dell’Arma a Macerata Campania (Caserta). Nero era stato prima ricoverato al Melorio di Santa Maria Capua Vetere, poi il 25 marzo scorso, in seguito al peggioramento delle condizioni, in particolare per una polmonite interstiziale provocata dal Covid-19, era stato trasferito al nosocomio partenopeo. Nero, una vita nel Casertano tra le stazioni di Grazzanise, dove fece numerose indagini contro il clan dei Casalesi, e poi negli ultimi anni a Macerata Campania, lascia la moglie e la figlia. “È una bruttissima notizia – commenta il sindaco di Macerata Campania Stefano Antonio Cioffi – il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ morto all’Cotugno di Napoli, per complicazioni legate al, ildei carabinieri Baldassarre Nero, 49 anni, comandante della stazionea Macerata Campania (Caserta). Nero era stato prima ricoverato al Melorio di Santa Maria Capua Vetere, poi il 25 marzo scorso, in seguito al peggioramento delle condizioni, in particolare per una polmonite interstiziale provocata dal-19, era stato trasferito al nosocomio partenopeo. Nero, una vita neltra le stazioni di Grazzanise, dove fece numerose indagini contro il clan dei Casalesi, e poi negli ultimi anni a Macerata Campania, lascia la moglie e la figlia. “È una bruttissima notizia – commenta il sindaco di Macerata Campania Stefano Antonio Cioffi – il ...

