Advertising

TV7Benevento : Covid: Montanino (Cdp), 'senza imprese capitalizzate non ci sarà ripresa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Montanino

Metro

...parlamentare su 'Le misure attivate da Cassa Depositi e Prestiti nel contesto dell'emergenza-... Andreae Antonio Pace, che hanno illustrato le principali direttrici di attività di ...... coordinato dal Chief economist del gruppo Cdp Andrea, dal quale e' emerso che la ...aggiungendo che la rilevanza della Lombardia nell'economia del Paese e' tale che la ripartenza post -...Condividi questo articolo:Milano, 29 mar. (Adnkronos) – “La ripresa del Paese non ci sarà se non avremo delle imprese più capitalizzate. Come fanno le imprese italiane a intraprendere degli investimen ...di Lucia Gentili Un cortometraggio girato quasi interamente nel bosco di Canfaito, un posto incantato che si trova nel territorio comunale di San Severino. Il titolo è "Autoritratto con arma", e il pr ...