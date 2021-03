Covid Milano, oggi 608 contagi tra città e provincia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 608 i nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Milano, di cui 245 a Milano città. E’ quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 170 nuovi casi, a Brescia 346, a Como 40, a Cremona 72, a Lecco 48, a Lodi 12, a Mantova 57, nella provincia di Monza e Brianza 226, a Pavia 41, a Sondrio 40 e a Varese 88. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 608 i nuovida coronavirus nelladi, di cui 245 a. E’ quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 170 nuovi casi, a Brescia 346, a Como 40, a Cremona 72, a Lecco 48, a Lodi 12, a Mantova 57, nelladi Monza e Brianza 226, a Pavia 41, a Sondrio 40 e a Varese 88. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

