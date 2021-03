Covid Lombardia, oggi 1.793 contagi e 88 morti: bollettino 29 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 1.793 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 29 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, come riporta la tabella, registrati altri 88 morti, che portano il totale a 30.550 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 1.793 ida coronavirus in, 29, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, come riporta la tabella, registrati altri 88, che portano il totale a 30.550 dall’inizio dell’epidemia di-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

