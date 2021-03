Covid | Lilly e Gsk-Vir | con mix monoclonali -70% carica virale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Milano, 29 mar. (Adnkronos Salute) – Risultati positivi per un mix degli anticorpi monclonali anti-di Eliand Company (bamlanivimab), Vir Biotechnology e GlaxoSmithKline (Vir-7831 o Gsk4182136). Le tre aziende annunciano i dati principali dello studio di fase 2 ‘Blaze-4’ ampliato, su pazienti adulti a basso rischio con-19 da lieve a moderato. I risultati mostrano che “bamlanivimab sperimentale (Ly-CoV555) 700 mg, co-somministrato con Vir-7831 (noto anche come Gsk4182136) 500 mg – si legge in una nota congiunta – ha dimostrato una riduzione relativa del 70% dellapersistentemente alta al giorno 7 rispetto al placebo, raggiungendo l’endpoint primario”. Inoltre, “bamlanivimab somministrato con Vir-7831 ha dimostrato una riduzione statisticamente significativa rispetto al ...

