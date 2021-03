Covid Liguria, oggi 337 contagi e 4 morti: bollettino 29 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 337 i nuovi contagi da coronavirus in Liguria, secondo il bollettino di oggi 29 marzo. Registrati inoltre 4 morti. Sono stati 2.620 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Secondo il dato diffuso dalla task-force ligure per l’emergenza coronavirus, nel consueto bollettino giornaliero, in tutto sono 713 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria, 10 in più di ieri, dei quali 72 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi in isolamento domiciliare si trovano 6286 persone. E’ di 4 il numero dei deceduti registrati nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 337 i nuovida coronavirus in, secondo ildi29. Registrati inoltre 4. Sono stati 2.620 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Secondo il dato diffuso dalla task-force ligure per l’emergenza coronavirus, nel consuetogiornaliero, in tutto sono 713 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 10 in più di ieri, dei quali 72 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Adin isolamento domiciliare si trovano 6286 persone. E’ di 4 il numero dei deceduti registrati nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

