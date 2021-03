Covid Lazio, oggi 1.403 contagi: bollettino dati 29 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 1.403 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio, regione che domani passerà in zona arancione. Secondo il bollettino di oggi, 29 marzo, si registrano altri 45 morti. “oggi nel Lazio, su oltre 10mila tamponi (-4.888) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 14mila test, si registrano 1.403 casi positivi (-433), 45 decessi (+31) e +1.561 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 800”, riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Superati i 50mila casi attualmente positivi al Covid 19 nel Lazio. Sono 51.233, di cui 3.013 ricoverati, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 1.403 i nuovidi Coronavirus nel, regione che domani passerà in zona arancione. Secondo ildi, 29, si registrano altri 45 morti. “nel, su oltre 10mila tamponi (-4.888) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 14mila test, si registrano 1.403 casi positivi (-433), 45 decessi (+31) e +1.561 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 800”, riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Superati i 50mila casi attualmente positivi al19 nel. Sono 51.233, di cui 3.013 ricoverati, ...

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - ZZiliani : Ricapitolando. La #Roma sbaglia a scrivere il nome di un giocatore nella lista pre partita e ha lo 0-3 a tavolino (… - nzingaretti : Da oggi nel Lazio il vaccino anti Covid si prenota anche sull’app #SaluteLazio. Innoviamo per sconfiggere il virus… - TG24info : Lazio – Covid, caricati oltre 55 mila certificati | - Sara_snf : RT @byoblu: Per i vaccinati contro il covid uno sconto del 10% sull'acquisto di alcuni prodotti. Una trovata pubblicitaria di un negozio, p… -