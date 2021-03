Covid Lazio | oggi 1 403 contagi | bollettino dati 29 marzo

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 1.403 i nuovidi Coronavirus nel, regione che domani passerà in zona arancione. Secondo ildi, 29, si registrano altri 45 morti. “nel, su oltre 10mila tamponi (-4.888) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 14mila test, si registrano 1.403 casi positivi (-433), 45 decessi (+31) e +1.561 guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 800”, riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.Superati i 50mila casi attualmente positivi al19 nel. Sono 51.233, di cui 3.013 ...

... in un post su Facebook con tanto di foto documenta la sua vaccinazione contro il19. Da sabato 20 marzo 2021 la prenotazione online della vaccinazione è stata estesa nelanche alle età ..."Vaccini anti -: viaggiamo a una media di circa 25 mila somministrazioni al giorno e oggi andiamo verso le soglia di un milione di somministrazioni". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. ..."