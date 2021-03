COVID Lazio – Il bollettino di oggi 29 marzo: diminuzione dei nuovi positivi (Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre in Inghilterra il numero dei decessi equivale a zero, in Italia ancora si sta combattendo contro il COVID-19. Domani il Lazio tornerà in zona arancione prima di Pasqua e il bollettino odierno emesso dalla regione registra un abbassamento dei nuovi positivi: “Su circa 14.000 test effettuati, di cui oltre 4.000 antigenici, si registrano 1.403 casi positivi (-433 rispetto a ieri), 45 i decessi (+31 nelle ultime 24 ore) e +1.561 i guariti“. La campagna vaccinale prosegue: ad oggi sono state effettuate 992.543 vaccinazioni. Il commento di D’Amato All’interno del comunicato ufficiale è apparso anche il commento dell’Assessore della Sanità regionale D’Amato: “Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Mentre in Inghilterra il numero dei decessi equivale a zero, in Italia ancora si sta combattendo contro il-19. Domani iltornerà in zona arancione prima di Pasqua e ilodierno emesso dalla regione registra un abbassamento dei: “Su circa 14.000 test effettuati, di cui oltre 4.000 antigenici, si registrano 1.403 casi(-433 rispetto a ieri), 45 i decessi (+31 nelle ultime 24 ore) e +1.561 i guariti“. La campagna vaccinale prosegue: adsono state effettuate 992.543 vaccinazioni. Il commento di D’Amato All’interno del comunicato ufficiale è apparso anche il commento dell’Assessore della Sanità regionale D’Amato: “Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra ...

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - ZZiliani : Ricapitolando. La #Roma sbaglia a scrivere il nome di un giocatore nella lista pre partita e ha lo 0-3 a tavolino (… - nzingaretti : Da oggi nel Lazio il vaccino anti Covid si prenota anche sull’app #SaluteLazio. Innoviamo per sconfiggere il virus… - Bart1705 : RT @corriereroma: COVID, nel Lazio record di ricoveri in terapia intensiva #covid - corriereroma : COVID, nel Lazio record di ricoveri in terapia intensiva #covid -