Covid, la Sardegna in zona arancione fino a maggio: la situazione sull'isola (Di lunedì 29 marzo 2021) La regione, passata direttamente dalla zona bianca a quella arancione il 22 marzo, potrebbe restare nella fascia intermedia di rischio per tutto il prossimo mese, per via dell'ultimo decreto del governo che ha sospeso le zone gialle fino al 30 aprile. I contagi sono in aumento e preoccupano i focolai nell'Oristanese. Attualmente 7 comuni sono in zona rossa Leggi su tg24.sky (Di lunedì 29 marzo 2021) La regione, passata direttamente dallabianca a quellail 22 marzo, potrebbe restare nella fascia intermedia di rischio per tutto il prossimo mese, per via dell'ultimo decreto del governo che ha sospeso le zone gialleal 30 aprile. I contagi sono in aumento e preoccupano i focolai nell'Oristanese. Attualmente 7 comuni sono inrossa

Advertising

MediasetTgcom24 : Galli: 'Sardegna dimostra che è errore riaprire troppo presto' #Coronavirusitalia - camiziani : RT @Gladys82012839: Come mai le restrizioni Covid valgono solo per Renzi? A quanto ricordo c'erano pure l'anno scorso, quando vari ministri… - SkyTG24 : Covid, la Sardegna in zona arancione fino a maggio: la situazione sull'isola - QuaiDavide : RT @Gladys82012839: Come mai le restrizioni Covid valgono solo per Renzi? A quanto ricordo c'erano pure l'anno scorso, quando vari ministri… - Gladys82012839 : Come mai le restrizioni Covid valgono solo per Renzi? A quanto ricordo c'erano pure l'anno scorso, quando vari mini… -