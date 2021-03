Covid Italia, Pregliasco: “Virus rimarrà tra le scatole” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Il Virus rimarrà in mezzo alle scatole, sarà la capacità della vaccinazione di tenere basso il numero dei casi a permetterci di convivere molto meglio con questo Virus e riaprire le aziende”. Lo dice Fabrizio Pregliasco in collegamento con la trasmissione ‘Omnibus’ su La7. Secondo il virologo dell’università degli Studi di Milano “il coronaVirus acquisisce un’emozione e anche tifoserie e incremento di ansia. Il guaio è che quello delle varianti è un fatto assolutamente normale. E anzi, le varianti sono un fatto con cui dovremo fare i conti, perché nel momento in cui ci sarà ampia vaccinazione il Virus cercherà continuamente di trovare soggetti suscettibili e selezionerà varianti”. “Esistono tante varianti -aggiunge-, però tre o quattro sono quelle che hanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ilin mezzo alle, sarà la capacità della vaccinazione di tenere basso il numero dei casi a permetterci di convivere molto meglio con questoe riaprire le aziende”. Lo dice Fabrizioin collegamento con la trasmissione ‘Omnibus’ su La7. Secondo il virologo dell’università degli Studi di Milano “il coronaacquisisce un’emozione e anche tifoserie e incremento di ansia. Il guaio è che quello delle varianti è un fatto assolutamente normale. E anzi, le varianti sono un fatto con cui dovremo fare i conti, perché nel momento in cui ci sarà ampia vaccinazione ilcercherà continuamente di trovare soggetti suscettibili e selezionerà varianti”. “Esistono tante varianti -aggiunge-, però tre o quattro sono quelle che hanno ...

