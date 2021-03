Covid Italia, De Luca (Consulenti lavoro): “Lavoratore no-vax licenziato verrà reintegrato da giudice” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Oggi non c’è un obbligo normativo in base al quale il Lavoratore può essere licenziato perché si rifiuta di essere vaccinato. Una cosa è certa: oggi, a normativa vigente, licenziare il Lavoratore che si rifiuta di vaccinarsi è rischiosissimo perché, non essendoci un obbligo, il Lavoratore viene reintegrato dal giudice”. E’ quanto sostiene, con Adnkronos/LabItalia, Rosario De Luca, presidente di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, intervistato da Adnkronos/LabItalia, sulla discussione riguardo l’obbligo del vaccino anti Covid-19 per i lavoratori sanitari. “Sul tema -ribadisce De Luca- è in corso un ampio dibattito dottrinale. Io non appoggio assolutamente chi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) “Oggi non c’è un obbligo normativo in base al quale ilpuò essereperché si rifiuta di essere vaccinato. Una cosa è certa: oggi, a normativa vigente, licenziare ilche si rifiuta di vaccinarsi è rischiosissimo perché, non essendoci un obbligo, ilvienedal”. E’ quanto sostiene, con Adnkronos/Lab, Rosario De, presidente di Fondazione studi deidel, intervistato da Adnkronos/Lab, sulla discussione riguardo l’obbligo del vaccino anti-19 per i lavoratori sanitari. “Sul tema -ribadisce De- è in corso un ampio dibattito dottrinale. Io non appoggio assolutamente chi ...

