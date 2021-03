Covid | incontro governo-regioni | le richieste dei governatori

(Di lunedì 29 marzo 2021), oggi, sul piano vaccinale e l’emergenza coronavirus in Italia. E daiarrivano lesu zone rosse, arancioni, ma anche gialle e bianche, sui criteri di assegnazione del colore e sui vaccini. Via la soglia dei 250 casi su 100.000 abitanti “perché penalizza leche fanno più tamponi” e reintroduzione delle 4 zone – dalla bianca alla rossa – sulla base del numero dei contagi e della diffusione del virus, alcune delleche – a quanto si apprende da fonti delle– avrebbero avanzato i. E ancora: più vaccini, soprattutto nelle zone di confine, che vanno supportate con un maggior numero di dosi. Sia il capo della protezione civile Curcio che il commissario per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - ladyonorato : Vi svelo un segreto: #Pfizer è sotto la direzione dei #complottisti. - nigere00 : RT @StefanoSamma7: @petunianelsole In Campania è arrivato il momento degli operatori turistici. - Roma_H_24 : Covid, D'Amato: 'Positivo l'incontro tra Regione e FederFarma sui vaccini' - - H24Prati : Covid, D'Amato: 'Positivo l'incontro tra Regione e FederFarma sui vaccini' - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid incontro

Read More Primo Pianogoverno - regioni: le richieste dei governatori 29 Marzo 2021governo - Regioni, oggi, sul piano vaccinale e l'emergenza coronavirus in Italia. E dai ...Read More Primo Pianogoverno - regioni: le richieste dei governatori 29 Marzo 2021governo - Regioni, oggi, sul piano vaccinale e l'emergenza coronavirus in Italia. E dai ...Anche nel caso di una stanza degli abbracci donata alla gloriosa Ca’ d’Industria. Anche in una Rsa che ha avuto 90 anziani morti per Covid. A questo siamo arrivati, anche a Como.Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi, durante l'incontro con le Regioni, ha ribadito che lo Stato farà di tutto per rispondere alle esigenze delle Regioni, anche con riferimento al tema ...