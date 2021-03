Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - ladyonorato : Vi svelo un segreto: #Pfizer è sotto la direzione dei #complottisti. - NewsElezioni : Gelmini: serve automatismo per aperture 'Il testo del prossimo decreto Covid non è ancora pronto, ma stiamo dicendo… - italiaserait : Covid, incontro governo-regioni: le richieste dei governatori - bizcommunityit : Covid, incontro #governo-regioni: le richieste dei governatori -

Ultime Notizie dalla rete : Covid incontro

...prossimo decretonon è ancora pronto, ma stiamo dicendo a tutti la stessa cosa: occorre dare ai cittadini una prospettiva di speranza". Così il ministro per le Autonomie, Gelmini, all'...Un, aggiunge, che si è svolto in un "clima costruttivo" e nel quale è stata garantita la "... E' atteso il via libera al nuovo decreto legge. Un decreto, che riporterà in classe in zona ...Lazio, vaccini anti-Covid in farmacia: quando partiranno e come funzionerà la campagna vaccinale. Prenotazioni partiranno da metà aprile?«Comprendiamo che in campagna elettorale la ricerca affannosa del consenso possa far scivolare nella demagogia un candidato inesperto, ma non ci aspettiamo ...