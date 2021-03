Covid in Uk, a Londra nessun morto nelle ultime 24 ore. Si allenta il lockdown (Di lunedì 29 marzo 2021) Il governo britannico di Boris Johnson punta ad un allentamento delle restrizioni del lockdown anti Covid nel Regno Unito non veloce 'ma irreversibile'. Lo ha ribadito oggi il ministro della Sanità, ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Il governo britannico di Boris Johnson punta ad unmento delle restrizioni delantinel Regno Unito non veloce 'ma irreversibile'. Lo ha ribadito oggi il ministro della Sanità, ...

lorepregliasco : A Londra nessun morto COVID per la prima volta da 6 mesi. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. - repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - TgLa7 : #Covid: nessun decesso ieri a #Londra, prima volta da 6 mesi ++ Media, 19 i morti in tutto il Paese - valedest93 : RT @GeopoliticalCen: Per la prima volta da settembre 2020 Londra non ha registrato nelle scorse ventiquattro ore nessun decesso per COVID-1… - macheoooh38 : RT @peremeloni: 'I nostri dati suggeriscono dunque che entrambi i vaccini sono efficaci anche tra le persone più fragili e più anziane' Va… -