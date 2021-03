Covid, in Giappone si potrà scegliere quale vaccino avere (Di lunedì 29 marzo 2021) TOKYO – Il governo giapponese, per voce del segretario di gabinetto del Cabinet Office Fumiaki Kobayashi, ha confermato la possibilità per le persone che si sottoporranno a vaccino contro il coronavirus di poterne scegliere la tipologia, con lo scopo di vincere la riluttanza da parte di molti a sottoporsi alla vaccinazione. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) TOKYO – Il governo giapponese, per voce del segretario di gabinetto del Cabinet Office Fumiaki Kobayashi, ha confermato la possibilità per le persone che si sottoporranno a vaccino contro il coronavirus di poterne scegliere la tipologia, con lo scopo di vincere la riluttanza da parte di molti a sottoporsi alla vaccinazione.

