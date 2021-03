Covid in Campania, oggi 1.169 positivi ?ma la cura di contagio è stabile: 11,68% (Di lunedì 29 marzo 2021) La curva del contagio resta stabile in Campania. oggi è all'11,68% rispetto al precedente 11,42. Cala il numero assoluto di positivi - 1.169 a fronte dei 2095 di ieri - ma si registra... Leggi su ilmattino (Di lunedì 29 marzo 2021) La curva delrestainè all'11,68% rispetto al precedente 11,42. Cala il numero assoluto di positivi - 1.169 a fronte dei 2095 di ieri - ma si registra...

Advertising

fattoquotidiano : Morto Baldassarre Nero, il comandante dei carabinieri di Macerata Campania era in terapia intensiva per Covid. Avev… - fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - mau_ce : RT @impaziente0: Ma poi scusate, l’altro lato della medaglia. Se chiudere le scuole avesse un impatto sui contagi COVID in Puglia, Campania… - TV7Benevento : Covid. Curva contagi stabile. In Campania 1.169 casi su 10mila tamponi, 54 morti e 2.224 guariti.... -