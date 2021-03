Covid, 'il rischio di trasmissione del virus è ridotto nelle persone vaccinate' (Di lunedì 29 marzo 2021) Le 'reinfezioni' da Covid sono 'piuttosto rare' per cinque - sette mesi e 'le prime indicazioni' sono 'che il rischio di trasmissione sembra essere ridotto in coloro che sono vaccinati '. Lo scrive il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Le 'reinfezioni' dasono 'piuttosto rare' per cinque - sette mesi e 'le prime indicazioni' sono 'che ildisembra esserein coloro che sono vaccinati '. Lo scrive il ...

Advertising

Daniele_Manca : Germania: le Baleari non sono più a rischio, boom di prenotazioni- ?@Corriere? ?@cdelfrate? - sole24ore : L’acciaio scarseggia, come la plastica. E per l’alluminio ci sono tempi di consegna (e costi)?insostenibili. Federm… - myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - ChateauDeath : La pandemia provocata Covid ha riacceso la guerra eterna tra quelli che danno valore alla vita, quasi attribuendole… - pier_iob : Covid. Cns-Civis: “I donatori potranno essere vaccinati, ma solo dopo le categorie a rischio” - Quotidiano Sanità… -