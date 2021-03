Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di lunedì 29 marzo 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 29 marzo, che sale di 12.916 casi e 417 morti. Coronavirus, bilancio del 29 marzo: 12.916 nuovi casi e 417 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 29 marzo 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 29 marzo, che sale di 12.916 casi e 417 morti. Coronavirus, bilancio del 29 marzo: 12.916 nuovi casi e 417 morti in più su Notizie.it.

Advertising

TgLa7 : #Covid: verso Consiglio ministri #mercoledi' su nuovo #decreto - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - istat_it : Dinamica demografica durante la pandemia covid-19. Nel 2020 nuovo minimo storico di nascite (404 mila) dall’unità d… - vnewsita : Focolaio #Covid a #MarzanoAppio, nuovi casi di #positività - Meteorino1 : @Giovanni7769 Nulla di nuovo. Ascrivono al Covid morti per altre cause come succede dall'inizio. Glielo permette la… -