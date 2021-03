Covid, i farmacisti possono vaccinare: ecco chi non potrà riverlo (Di lunedì 29 marzo 2021) Alfie Borromeo Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie italiane. “La campagna di vaccinazione – ha detto Speranza, ripreso dall’Ansa – è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”. I farmacisti, per ogni dose, riceveranno un rimborso. Covid, i farmacisti possono vaccinare: quanto guadagneranno Il protocollo firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza è relativo all’‘Accordo quadro tra governo, Regioni, Province autonome e farmacisti per le somministrazioni da parte dei farmacisti dei vaccini anti ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 29 marzo 2021) Alfie Borromeo Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un protocollo con Regioni eper far partire in sicurezza le vaccinazioninelle farmacie italiane. “La campagna di vaccinazione – ha detto Speranza, ripreso dall’Ansa – è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”. I, per ogni dose, riceveranno un rimborso., i: quanto guadagneranno Il protocollo firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza è relativo all’‘Accordo quadro tra governo, Regioni, Province autonome eper le somministrazioni da parte deidei vaccini anti ...

