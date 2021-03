Covid, Gran Bretagna: Londra, zero morti nelle ultime 24 h. Lockdown più morbido. Vaccini, priorità ai britannici (Di lunedì 29 marzo 2021) La Gran Bretagna allenta il Lockdown, a fronte di dati sul contagio da Covid sempre più incoraggianti. È di oggi la notizia che a Londra nelle ultime 24 ore non si sono registrate... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 29 marzo 2021) Laallenta il, a fronte di dati sul contagio dasempre più incoraggianti. È di oggi la notizia che a24 ore non si sono registrate...

Advertising

repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - fanpage : l grande successo della campagna vaccinale in Gran Bretagna. ?? - barbero_1979 : RT @lucianonobili: Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltare nei… - hermestrismegix : RT @repubblica: ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi -