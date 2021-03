Covid, Gran Bretagna allenta stretta. Johnson: “Grande giorno” (Di lunedì 29 marzo 2021) Un “Grande giorno per molti di noi”. Così Boris Johnson commenta l’allentamento delle misure restrittive iniziato oggi in Inghilterra, in base alla roadmap tracciata dal governo nelle scorse settimane. “Più di ogni altra cosa, so quanto avrà significato per milioni di persone poter stare insieme a qualcun altro in giardino per una tazza di tè”, ha detto il premier britannico, in riferimento alla possibilità, da oggi, di incontrare persone all’aperto, sebbene con limiti al numero consentito. Ma anche se ieri ha visto il numero più basso di nuovi contagi e decessi degli ultimi sei mesi, ha detto Johnson parlando alla stampa nella nuova Briefing Room di Downing Street, “è inevitabile che mentre procediamo su questa roadmap ci saranno più infezioni, ricoveri e morti”. Per questo, ha detto il premier ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 marzo 2021) Un “deper molti di noi”. Così Boriscommenta l’mento delle misure restrittive iniziato oggi in Inghilterra, in base alla roadmap tracciata dal governo nelle scorse settimane. “Più di ogni altra cosa, so quanto avrà significato per milioni di persone poter stare insieme a qualcun altro in giardino per una tazza di tè”, ha detto il premier britannico, in riferimento alla possibilità, da oggi, di incontrare persone all’aperto, sebbene con limiti al numero consentito. Ma anche se ieri ha visto il numero più basso di nuovi contagi e decessi degli ultimi sei mesi, ha dettoparlando alla stampa nella nuova Briefing Room di Downing Street, “è inevitabile che mentre procediamo su questa roadmap ci saranno più infezioni, ricoveri e morti”. Per questo, ha detto il premier ...

