Covid | Gimbe | ' Riaprire solo le scuole' | Da oggi altre tre Regioni in zona rossa

Advertising

Agenzia_Dire : #Covid, #Gimbe: “In calo Rt e nuovi casi ma continua sovraccarico ospedaliero”. - fattoquotidiano : Covid, report Gimbe: grazie alle restrizioni iniziano a calare i contagi. Aumentano gli ospedalizzati. Vaccini, sol… - repubblica : ?? Covid, Fondazione Gimbe: 'Da 3-4 giorni primi segnali che l'epidemia rallenta' - tfabiani2 : RT @Agenzia_Dire: #Covid, #Gimbe: “In calo Rt e nuovi casi ma continua sovraccarico ospedaliero”. - OmarSarcinella : RT @Agenzia_Dire: #Covid, #Gimbe: “In calo Rt e nuovi casi ma continua sovraccarico ospedaliero”. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe

Dire

Da oggi oltre metà Italia è in zona rossa anti -: Calabria, Toscana e Val d'Aosta si aggiungono alle altre 9 Regioni già in lockdown. Attesa a ... Il monito del presidente della Fondazione: '...Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, è intervenuto sulla situazione. "Dobbiamo mettere in fila le varie tipologie di indicatori - ha affermato Cartabellotta - Si sta facendo ...Sebbene i dati dell’indice Rt volgano oggi leggermente verso il basso, la situazione delle terapie intensive in Italia non fa ben sperare.Covid in Italia oggi, il fondatore di Gimbe, impegnato nel monitoraggio dei dati sulla pandemia, interviene su terza ondata e riaperture.