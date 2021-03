Covid Germania, oggi 9.872 nuovi casi e 43 decessi (Di lunedì 29 marzo 2021) La Germania segnala 9.872 nuovi casi di Covid-19 e altri 43 decessi a causa della pandemia di coronavirus. I nuovi dati riportati dall’Istituto Robert Koch parlano di 2.782.273 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 75.913 decessi. I casi attivi sono circa 211.500. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Lasegnala 9.872di-19 e altri 43a causa della pandemia di coronavirus. Idati riportati dall’Istituto Robert Koch parlano di 2.782.273 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 75.913. Iattivi sono circa 211.500. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid Germania, oggi 9.872 nuovi casi e 43 decessi I nuovi dati riportati dall'Istituto Robert Koch La Germania segnala 9.872 nuovi casi di Covid - 19 e altri 43 decessi a causa della pandemia di coronavirus. I nuovi dati riportati dall'Istituto Robert Koch parlano di 2.782.273 contagi dall'inizio dell'...

