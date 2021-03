Covid | Gasparri | ‘assurda pretesa corsia preferenziale vaccini magistrati’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – ‘Evidentemente molti magistrati non hanno letto il libro scritto da Sallusti che dimostra quale sia la condizione, veramente devastata, del mondo togato, perché altrimenti non avrebbero avanzato la richiesta di unaper vaccinarsi. è assurda ladella magistratura. è incredibile la nota che è stata redatta da alcune organizzazioni della magistratura. Chiedono di essere la ‘casta delle caste’. Chiedono unaper essere vaccinati. Per quale ragione?”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio.“Tante categorie svolgono attività pubbliche e non chiedono privilegi. Prima di loro – prosegue l’azzurro – avrebbero diritto di essere vaccinate ad empio le cassiere dei supermercati che da mesi lavorano senza ...