Covid | Galli sulle scuole | Azzardato dire non sono pericolo Ok test salivari

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Bassetti: “Speranza troppo ottimista sull’estate. Senza immunità di gregge rischio quarta ondata”. Galli: “P… - Adnkronos : #Covid, #Galli: 'Non siamo al picco, forse ci siamo illusi' - MediasetTgcom24 : Galli: 'Sardegna dimostra che è errore riaprire troppo presto' #Coronavirusitalia - BinaryOptionEU : RT '.@MassimoGalli51 Galli: “#Vaccino #Covid a personale sanitario, atto dovuto” - antonello_fresu : RT @orizzontescuola: Covid, Galli: “Le scuole sono un elemento di pericolo, specie in presenza di varianti” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli

Orizzonte Scuola

"Vaccinarsi" contro il"per coloro che operano nell'ambito della sanità è un atto dovuto, non ... In merito alla sospensione dello stipendio al personale sanitario che rifiuta il vaccino,ha ...Ma, cambiando target, "vaccinarsi per coloro che operano nell'ambito della sanità è un atto dovuto , non ho dubbi, senza se e senza ma", ha sostenuto con forza. "Non si è obbligati a fare ...Nelle strutture sanitarie l'equilibrio è ancora precario: la situazione non sta peggiorando come nelle scorse settimane ma non sta nemmeno migliorando nettamente ...Ribadisco che è inaccettabile che chi fa questo lavoro rifiuti il vaccino, è un insulto alla scienza, alla logica ed è eticamente sbagliato In merito alla sospensione dello stipendio al personale sani ...