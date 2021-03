Covid | Galli | ' Speriamo si consolidino tendenze anche con ultime misure'

(Di lunedì 29 marzo 2021) 'La netta impressione è che siamo ancora in una situazione in cui gli ospedali stanno rientrando in quella fase in cui non si va chiaramente né su né giù, una condizione che merita tutta l'attenzione ...

Covid, Bassetti: "Speranza troppo ottimista sull'estate. Senza immunità di gregge rischio quarta ondata". Galli: "Non siamo al picco, forse ci siamo illusi" - Galli: 'Sardegna dimostra che è errore riaprire troppo presto' - Covid, Galli: "Le scuole sono un elemento di pericolo, specie in presenza di varianti" - Massimo Galli: "Vaccino Covid a personale sanitario, atto dovuto"

...parole di Massimo, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano in collegamento a 'Mattino Cinque' sull'ipotesi di vaccino obbligatorio agli operatori sanitari. - - > Leggi Anche,...Lo ha detto l'infettivologo Massimoa SkyTg24.L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente gli ..."La netta impressione è che siamo ancora in una situazione in cui gli ospedali stanno rientrando in quella fase in cui non si va chiaramente né su né giù, una condizione che merita tutta l'attenzione ...