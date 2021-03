Covid Fvg, oggi 301 contagi e 11 morti: bollettino 29 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 301 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 29 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrati altri 11 morti. Nella tabella si fa riferimento a 2.841 tamponi molecolari analizzati con una percentuale di positività del 9,05%. Sono inoltre 679 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 44 casi (6,48%). I ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 86 mentre quelli in altri reparti 680. I decessi complessivamente ammontano a 3.275, con la seguente suddivisione territoriale: 700 a Trieste, 1.711 a Udine, 631 a Pordenone e 233 a Gorizia. I totalmente guariti sono 74.080, i clinicamente guariti 3.538, mentre quelli in isolamento scendono a 14.740. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono 301 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 29, secondo i dati deldella regione. Da ieri registrati altri 11. Nella tabella si fa riferimento a 2.841 tamponi molecolari analizzati con una percentuale di positività del 9,05%. Sono inoltre 679 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 44 casi (6,48%). I ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 86 mentre quelli in altri reparti 680. I decessi complessivamente ammontano a 3.275, con la seguente suddivisione territoriale: 700 a Trieste, 1.711 a Udine, 631 a Pordenone e 233 a Gorizia. I totalmente guariti sono 74.080, i clinicamente guariti 3.538, mentre quelli in isolamento scendono a 14.740. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente ...

Advertising

TgrRaiFVG : Oggi in #FVG ci sono stati 301 nuovi casi positivi al #COVID19 su 3.520 tra tamponi molecolari e test antigenici, l… - folucar : RT @lucarango88: ??#FVG #Covid_19 #29marzo 257 casi su 2.841 tamponi molecolari (9,05%)e 44 su 679 test rapidi (6,48%). I decessi registra… - Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 301 casi su 3.520 tamponi e test; 11 decessi. Ricoveri nelle terapie intensive 86; quelli in altri re… - italiaserait : Covid Fvg, oggi 301 contagi e 11 morti: bollettino 29 marzo - fisco24_info : Covid Fvg, oggi 301 contagi e 11 morti: bollettino 29 marzo: I dati e la tabella della regione… -