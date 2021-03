Advertising

orizzontescuola : Covid, Fugatti: “Trentino zona rossa, ma bimbi a scuola. Vogliamo dare un segnale” - SteveTheRat : RT @InvictusWorld0: #Covid19 #Deportazione #obbligo Il presidente della provincia autonoma di Trento (Lega), Maurizio Fugatti, chiede al… - AgenziaOpinione : SINISTRA ITALIANA * COVID: « IL PRESIDENTE FUGATTI COMUNICA CHE IL TRENTINO APRIRÀ LE SCUOLE GIÀ DALLA PROSSIMA SET… - infoitinterno : Covid, Fugatti: In Trentino da lunedì scuole aperte fino a elementari - infoitinterno : Covid, Fugatti: Trentino verso conferma zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fugatti

Orizzonte Scuola

Per questo la decisione del presidentee dell'assessore Bisesti di anticipare le decisioni del Governo e riaprire le scuole fino alle elementari già dal 29 marzo, al di là della dubbia ...' Nella nostra provincia - sottolinea il presidente- la pubblica amministrazione é sana ed ... a causa dell'emergenza da- 2019 , c'era quest'anno, era stato prorogato fino al 31 marzo , ...Il fatto era tenuto segreto, ma è stato svelato dalla consigliera provinciale Coppola, ora l’Azienda sanitaria cerca di capire come sia potuto succedere ...Lunedì 29 marzo, per i successivi due giorni, per via della fine anticipata della settimana a causa delle vacanze pasquali, riaprono ...