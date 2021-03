Covid | focolaio nella stazione dei carabinieri di Macerata Campania | muore il comandante

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ildelladeidi, Baldassarre Nero, 49 anni, è deceduto questa notte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli dove era stato ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche dopo il contagio da. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano diventate critiche. Nero era stato prima portato al Melorio di Santa Maria Capua Vetere, poi il 25 marzo scorso, per una polmonite interstiziale provocata dal-19, era stato trasferito al nosocomio partenopeo. Il militare ha svolto gran parte della sua carriera nel Casertano, tra le stazioni di Grazzanise, dove fece numerose indagini contro il clan dei Casalesi e poi negli ultimi anni a. ...

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) esclude che la pandemia d i- 19 sia stata causata da una fuga di laboratorio . E' quanto emerge dal rapporto degli ...era scoppiato il primo, ...Era stato il primo ricoverato in ospedale, dopo che la caserma dei carabinieri di Macerata Campania si era trasformata in undi contagio per il19 nonostante alcuni militari fossero già stati vaccinati . Il maresciallo Baldassare Nero, 49 anni, il comandante della stazione dell'Arma della cittadina casertana, ...POTENZA – L’ospedale San Carlo di Potenza ha bloccato i ricoveri all’hospice dopo gli ultimi contagi scoperti tra i pazienti (l’altro ieri un altro caso positivo): vi restano 3 pazienti non contagiati ...Da lunedì 29 marzo nella città australiana di Brisbane, capitale dello stato del Queensland, è in vigore un lockdown totale che durerà tre giorni. Il ...