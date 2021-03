Covid: Faraone, ‘incredibile stop annunciato da magistrati se non vaccinati’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Stiamo mettendo in sicurezza il Paese e abbiamo dunque il dovere di dare l’esempio, rispettando le regole e imbarcando nelle prime scialuppe chi è più anziano e più fragile. In questo senso appare semplicemente incredibile lo stop annunciato dai magistrati che rifiutano di lavorare senza immunità : basterebbe guardare fuori da ciascuna categoria per capire che siamo tutti nello stesso destino e che una gara a chi arriva primo è dannosa, oltre che lesiva della dignità di ciascuno”. Lo scrive in un post su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Stiamo mettendo in sicurezza il Paese e abbiamo dunque il dovere di dare l’esempio, rispettando le regole e imbarcando nelle prime scialuppe chi è più anziano e più fragile. In questo senso appare semplicemente incredibile lodaiche rifiutano di lavorare senza immunità : basterebbe guardare fuori da ciascuna categoria per capire che siamo tutti nello stesso destino e che una gara a chi arriva primo è dannosa, oltre che lesiva della dignità di ciascuno”. Lo scrive in un post su Facebook Davide, capogruppo di Italia viva al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Faraone Il tour della vice ministra Bellanova in provincia di Trapani Insieme al senatore Davide Faraone, ha visitato l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Il ... 'Se vogliamo far ripartire in tempi rapidi il turismo, dopo i danni causati dal Covid 19 e dalla ...

Visita della viceministra Bellanova all'aeroporto di Palermo ... Teresa Bellanova, insieme al presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, il presidente ... già istituito, di 500 milioni per la compensazione dei danni subiti a causa del Covid - 19 dai ...

