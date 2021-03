Covid: Draghi a Regioni, 'solo con sincera collaborazione si vince battaglia' (Di lunedì 29 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 29 marzo 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi Vaccini, Draghi ottimista: obbiettivo piano non è lontano Il Presidente del consiglio Mario Draghi nel corso del vertice tra governo e regioni sulle prossime misure per il contenimento del Covid ha rinnovato l'invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la ...

Covid, Draghi: ridare speranza a Paese programmando riaperture Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante il vertice con le regioni sul nuovo dl Covid e sul piano vaccinale voluto consegnare una parola di ottimismo ai suoi interlocutori. Per Draghi, ...

Regioni: 'Sulle riaperture dare segnale al Paese' Agenzia ANSA Covid: Draghi a Regioni, 'solo con sincera collaborazione si vince battaglia' Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Nell’intervento introduttivo alla riunione con le Regioni, il presidente del Consiglio Mario Draghi è tornato su una frase pronunciata in Parlamento nei giorni scorsi: solt ...

Covid: Draghi a regioni, 'programmare riaperture, tornare ad avere 'gusto del futuro' Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante l'incontro con le Regioni ha rimarcato come occorra ridare speranza al ...

